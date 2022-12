Skunkape Games hat Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered angekündigt. Das Remaster soll im kommenden Jahr für noch nicht näher bezeichnete Plattformen erscheinen. 2010 erschien das Original im Episodenformat für PS3, PCs und Apple-Geräte. Das Remaster folgt den bereits veröffentlichten Neuauflagen von Save the World und Beyond Time and Space.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered, Skunkape Games