Disgaea 7: Im kommenden Ableger gibt es auch Item Reincarnation

Nippon Ichi Software hat die wöchentliche Videoreihe zu Disgaea 7 mit dem dritten Eintrag fortgeführt. Diese führt auf die baldige Veröffentlichung des Strategie-RPGs in Japan hin. In den ersten Videos erklärte man, was Disgaea eigentlich ist, sowie das neue Feature: „Dodeka MAX“.

Heute geht es um ein bekanntes Feature, welches Fans längst schätzen: Reincarnation. Neu ist hingegen, dass das nicht nur für Charaktere gilt, sondern auch für Gegenstände. So können starke Items mit speziellen Eigenschaften erzeugt werden.

Weitere Details zu Disgaea 7

Die Protagonisten sind der umherziehende Samurai Fuji und das Otaku-Mädchen Piririka. Ihr Ziel ist das Sammeln von sieben legendären Waffen. Diese sind von Seelen besessen und können sogar Götter zerstören. Wer eine solche Waffe führt, kann einen speziellen Zustand erreichen.

Die Netherworld präsentiert sich im neuen SRPG japanisch angehaucht. Ein neues Feature ist „Dodeka MAX“. Dabei werden die Charaktere zu Riesen. In diesem Zustand verlassen die Charaktere die Karte und stehen daneben. Diesen mächtigen Zustand können auch die Gegner annehmen.

Neben Charakteren können zudem auch Gegenstände reinkarniert werden. Das führt natürlich zu noch mehr Schaden. Ihr könnt wie immer eure Party frei zusammenstellen. Mit KI-Einstellungen könnt ihr den Level-Prozess zudem automatisieren.

Der neueste Teil der beliebten Reihe hat mit dem 26. Januar 2023 einen konkreten Japan-Termin. Als Plattformen nannte man PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die Ankündigung für den Westen scheint Formsache, aber offiziell ist noch nichts.

Was ist Item Reincarnation?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Disgaea 7, Nippon Ichi Software