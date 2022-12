JPGAMES.DE: Isabels Spiele des Jahres 2022

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch dieses Jahr nun zum insgesamt achten Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder drei Favoriten des Jahres 2022 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Isabel (IsiWiesel) an der Reihe.

Isabels Spiele des Jahres Platz 3: Pokémon-Legenden: Arceus

Überraschenderweise als Teil der Hauptreihe eingestuft, wagte Game Freak Anfang des Jahres mit Legenden Arceus erste Schritte ins Open-World-Genre und probierte Änderungen am altbewährten Gameplay aus. Mit Erfolg, wie ich freudig feststellte! Die herumwuselnden Pokémon, Item-Crafting und das Fangen von Taschenmonstern im Vorbeigehen haben mich über Tage in den Bann gezogen. Auch die Änderungen am Kampfsystem mit Geschwindigkeits- und Kraftangriffen haben einen neuen taktische Twist reingebracht, der vor allem beim knackigen Endboss des Spiels zum Einsatz kam. Nur die matschige Grafik hat den Spaß etwas getrübt. Platz 2: Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion

Der SOLDAT Zack Fair erlebte sein Abenteuer damals auf der PSP, doch dieses Jahr konnte ich ihn auf der PlayStation 5 begleiten. Die an das Final Fantasy VII Remake angepasste Grafik steht dem Spiel gut zu Gesicht und die Kampfsteuerung ist intuitiv und spaßig. Die Story fand ich stellenweise etwas zu sprunghaft, aber das Gesamtpaket stimmt und am Ende kullerten dann die Tränen. Ich habe über vierzig Stunden in das Rollenspiel versenkt und voller Stolz die Platin-Trophäe geholt. Platz 1: Pokémon Karmesin und Purpur

Ja, ich habe tatsächlich noch mehr Pokémon auf meiner Liste. Karmesin und Purpur haben einen größeren Fokus auf die Story gelegt, was für mich einfach zu einem guten Rollenspiel dazugehört. Ich war erstmals seit Schwarz und Weiß wieder richtig interessiert an den Charakteren und wie es mit ihnen weitergeht. Mit den beiden Spielen wurde auch eine völlig frei begehbare Open World in die Reihe eingeführt, was den Spaßfaktor aus Legenden Arceus noch weiter gesteigert hat. Aber auch hier ist die Grafik wieder unangenehm aufgefallen, zumal noch etliche Bugs obendrauf kamen. Wenn sich Game Freak in der Hinsicht noch mehr Mühe gibt, schöpfe ich neue Hoffnung für das Franchise. Bis dahin fahre ich weiter auf meinen süßen Drachen durch die Gegend und suche nach schillernden Pokémon. Honorable Mentions Ich habe dieses Jahr hauptsächlich an meinem Stapel der Schande gearbeitet, aber ein paar weitere Perlen des Jahres wollte ich noch kurz erwähnen.



Stray ist absolut niedlich und hat mich ohne große Worte emotional berührt. Elden Ring habe ich zwar noch nicht beendet, konnte mich aber durch seine Welt beeindrucken. Kirby und das vergessene Land ist ein absolutes Muss, so gut war schon lange kein Spiel der Reihe mehr. Most Wanted 2023 Für nächstes Jahr stehen schon viele coole Titel in den Startlöchern. Und mit One Piece Odyssey wird es hoffentlich direkt gut losgehen. Als Rollenspielfan freue ich mich auf die Strohhutpiraten, genauso wie auf Final Fantasy XVI, das einfach nur gut werden kann, da FFXIV-Legende Yoshi-P daran arbeitet. Vorsichtige Vorfreude habe ich auch gegenüber Hogwarts Legacy, das in den Trailern wirklich hammermäßig aussieht. Allerdings ist das Harry-Potter-Franchise auch mit einer gewissen Person verbunden, deren Ansichten ich einfach nicht teilen kann und deswegen immer ein bitterer Beigeschmack zurückbleibt. Dazu wird mir bestimmt noch das ein oder andere Indie-Game das Jahr versüßen. 2023 kann ruhig kommen, bis dahin horte ich noch ein paar Schätze in Dragon Quest Treasures.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2023!

Bildmaterial: Nintendo / The Pokémon Company, Square Enix