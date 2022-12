Monster Hunter Rise: Sunbreak erhält das vierte Update im Februar

Capcom hat in einem neuen Video zu Monster Hunter Rise: Sunbreak vor allem Rückblick auf das Jahr 2022 gehalten. Zum Schluss wagte man jedoch auch einen kleinen Blick ins nächste Jahr. So soll das vierte kostenlose Update im Februar 2023 erscheinen und einen heimkehrenden Drachenältesten sowie ein verstärktes Monster bieten. Genauere Details ließ man sich heute noch nicht entlocken. Das fünfte Update steht im Frühling an.

Diese Pläne beziehen sich natürlich auf die Veröffentlichungen für Nintendo Switch und Steam. Daneben sind auch Portierungen von Monster Hunter Rise für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series sowie PCs (Xbox-Store) ab dem 20. Januar 2023 erhältlich. Im Xbox Game Pass ist man ebenfalls mit dabei. Die Sunbreak-Erweiterung ist allerdings noch nicht Teil der Veröffentlichung. Sie soll im Frühjahr 2023 nachgeschoben werden.

Rückblick 2022 und Ausblick

Bildmaterial: Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom