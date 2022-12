JPGAMES.DE: Cassies Spiele des Jahres 2022

Honorable Mentions und Most Wanted 2023

In diesem Jahr habe ich mich vermehrt älteren Spielen gewidmet und einige Wissenslücken gestopft. Das möchte ich im kommenden Jahr weiter aufrechterhalten, auch wenn einige potenzielle Meisterwerke für mich erscheinen könnten … aber zuerst möchte ich noch den aktuelleren Titeln Sucker for Love: First Date und The Quarry ein Lob aussprechen und ihnen einen kleinen Platz in meinem Beitrag widmen.

Sucker for Love: First Date ist eine humorvolle Dating Sim, in der ihr die großen Alten aus dem Lovecraftschen Mythos von einer anderen, romantischen Seite kennenlernt. Ich fand die Dating Sim unglaublich erfrischend und charmant, sodass ich sie definitiv empfehlen kann (vor allem besitzt sie mit ihren drei Stunden auch eine gute Dauer, ohne dass sich irgendwas unnötig in die Länge zieht). Wenn ihr also je das Bedürfnis besessen habt, ein Küsschen von dem einen oder anderen Tentakelmonster zu erhaschen … das ist eure Chance.

The Quarry ist ebenfalls knackig (ca. zehn Stunden) und befindet sich im Horror-Bereich, wenn auch weniger ironisch. Trotz seiner kurzen Spieldauer ist es eben doch etwas länger als die The-Dark-Pictures-Anthology-Titel und schaffte so für mich ein immersiveres Spielerlebnis, das mir ebenfalls gut gefallen hat. Es hat mich lediglich etwas fertiggemacht, dass manche Entscheidungen, die man im Spiel treffen kann, nicht wirklich klar aufgezeigt werden und ich mir so mein Wunschende ohne logischen Grund vermiest habe. Also hier potenzielle Frustgefahr (beziehungsweise der Verweis auf einen Walkthrough).

Und zuletzt zum kommenden Jahr: Mit dem neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dem potenziellen zweiten Teil des Final Fantasy VII Remakes, Final Fantasy VII Rebirth, könnten meine Top-Spiele der Dekade erscheinen. Hier habe ich große Erwartungen, die natürlich auch zu größeren Enttäuschungen führen können. Aber Zelda ist Zelda und mir gefällt die Richtung sehr, welche das Final Fantasy VII Remake einschlug, weswegen ich da wenig Sorgen habe.

Ansonsten freue ich mich als Horror-Fan sehr auf das Remake von Dead Space. Der erste Teil zählt hier für mich immer noch zu einem der besten Titel in seinem Genre. Über den vierten Teil der Resident-Evil-Reihe lässt sich das auch sagen und zufälligerweise erscheint dieser ebenfalls im nächsten Jahr. Horror-Fans essen gut.

Last but not least freue ich mich auf Fire Emblem Engage und Pikmin 4 von Nintendo. Wenn super Spielereihen fortgeführt werden, dann ist das meist eine gute Sache.