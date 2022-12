JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2022

Most Wanted 2023

Eventuell wird 2023 endlich das Jahr sein, in dem ich mir eine PlayStation 5 kaufen werde. Immerhin erscheinen mit Final Fantasy XVI und vermutlich Final Fantasy VII Rebirth gleich zwei große Titel auf der Konsole. Nachdem das erste FF7R mich bereits überzeugte, will ich es nun auch weiterspielen. Daneben erscheint endlich auch mit einem festen Erscheinungsdatum The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Mai. Zum Glück habe ich in dem Zeitraum bereits meinen Urlaub eingeplant. Mai 2023 kann also gerne kommen!