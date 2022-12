JPGAMES.DE: Jans Spiele des Jahres 2022

Platz 3: The DioField Chronicle



In einem stärkeren Jahr hätte es The DioField Chronicle wohl nicht in meine Top 3 geschafft, aber 2022 ist nun mal etwas ganz Besonderes gewesen. Auch wenn es dem Strategie-RPG an allen Ecken und Enden an Budget und Zeit gefehlt hat, so haben die unglaublich interessanten Charaktere und die phänomenale Lokalisation es mir einfach angetan. Das kurzweilige Spielprinzip hat in der Kombination dann dafür gesorgt, dass ich The DioField Chronicle mehr als einmal durchgespielt habe. Dass bei so vielen Spielen ausgerechnet ein Nebenprojekt von Square Enix mit seinen ambivalenten Charakteren und interessanten Dialogen besticht, war wahrlich eine der größten Überraschungen des Jahres.