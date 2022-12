JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2022

Platz 2: Star Ocean: The Divine Force



Was soll ich sagen? Star Ocean hat einfach einen sehr hohen Stellenwert in meinem sensiblen JRPG-Herzen gefunden! Ich liebe die Star-Ocean-Spiele. Alle. Wenngleich der fünfte Teil die breite Masse gefühlt weniger überzeugen konnte, war die Hoffnung auf einen sechsten Teil sehr gering. Trotz aller Überraschung haben wir mit The Divine Force nun den sechsten Ableger der Reihe bekommen.

Gameplaytechnisch wurde einem wieder das gewohnte Star-Ocean-Feeling geboten, aber auch gleichzeitig ganz anders. Der neuste Ableger setzt mit dem D.U.M.A.-System nochmal richtig einen drauf. D.U.M.A. ist eine künstliche Intelligenz, die uns das ganze Spiel begleitet, sowohl in Kämpfen als auch außerhalb. Am Anfang empfand ich es als ziemlich verrückt, wortwörtlich durch die Gegend zu fliegen, aber man gewöhnt sich bekanntlich ja an alles, so auch hier. In Kämpfen ist es schon ein essenzielles Element und nicht wegzudenken und gleichzeitig wurde es auch in die Umwelt integriert, was meiner Meinung nach ganz gut gelungen ist.

An Story bekommt man aber die übliche JRPG-Kost geliefert, mir hat sie gefallen, wenngleich ich in einem Alter bin, wo es schwer ist, irgendwelche Maßstäbe zu setzen, denn irgendwo hat man alles schon gesehen. Aber gepaart mit dem Gameplay empfand ich den Teil wieder als sehr solide und hoffe, dass noch weitere folgen! Einziges Manko: Mich hat es nicht sonderlich gestört, aber die fehlende deutsche Lokalisierung wird an einigen Stellen bemängelt. Um vielleicht wieder mehr Spieler für die Serie zu begeistern, würde ich mir wünschen, das künftig nochmal zu überdenken.