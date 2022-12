Glimmer in Mirror startet bald in den Early Access und verzaubert mit einem Trailer

Mit Glimmer in Mirror verzaubert uns heute ein weiteres Spiel aus China. Der 2D-Sidescroller von Publisher CubeGame und Pleasant Rain sowie Entwickler MapleDorm Games hat vielen anderen solchen Spielen jedoch etwas voraus: Bereits am 10. Januar 2023 startet der Early Access bei Steam. Es gibt sogar deutsche Texte. Wie gut diese sind, wird sich zeigen, die Steam-Seite ist ein wenig holprig formuliert.

Entwickelt wird Glimmer in Mirror von einem Vollzeit-Entwickler und zwei Teilzeit-Künstlern. Es ist ihr erstes Projekt. Mit dem Action-Plattformer will man auch eine berührende Geschichte erzählen. Nun holt man sich also Feedback von Spielern ein, die Vollversion soll in etwa einem Jahr erscheinen, dann auch mit mehr Inhalt.

Eine zerstörte Spiegelwelt

Als Shiro erkundet ihr die zerstörte Spiegelwelt und trefft auf NPCs, Monster und Bosse. Ihr bereist unter anderem einen Wald, einen Glockenturm sowie alte Burgruinen – alles handgezeichnet. Mit neuen Fähigkeiten eröffnen sich auch neue Gebiete. Als Gameplay-Element könnt ihr Geister beschwören. Diese sollen zufällig sein und so für eine einzigartige Erfahrung sorgen.

Der aktuelle Trailer zu Glimmer in Mirror

