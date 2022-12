Xbox: „Ausschluss“-Deals zu Final Fantasy XVI und VII Remake verhindern Xbox-Version

Die anhaltende Debatte um den Aufkauf von Activision Blizzard durch Microsoft hat uns schon einige pikante Details und den ein oder anderen Schlagabtausch geliefert. Jetzt geht es weiter.

Schlechte Nachrichten gibt es dabei insbesondere für Xbox-Fans, die auf Spiele wie Final Fantasy VII Remake hoffen. Sie sind Teil einer „Ausschluss“-Vereinbarung, wie aus der Antwort von Microsoft auf die Klage der FTC gegen die Übernahme hervorgeht.

Microsoft möchte natürlich die Argumente entkräften, die besagen, man würde sich mit der Übernahme eine Monopol-Situation erschaffen. Spiele wie Starfield (Bethesda) gelten hier als Vorreiter. Kommt gleiches auch auf Call of Duty und Co. zu? Angeblich nicht.

Und außerdem: Sony macht es ja nicht anders – so der Tenor. Und hier führt man eben Vereinbarungen wie jene zu Final Fantasy VII Remake ins Feld, das demnach nicht für Xbox erscheinen würde.

Microsoft räumt im Bericht zwar ein, dass derartige „Exklusivstrategien in der Spieleindustrie nicht ungewöhnlich“ seien, beanstandet aber Sonys Partnerschaften mit Drittanbietern wie Square Enix, FromSoftware und Konami. Tatsächlich unterscheiden sich diese „Deals“ – zumindest auf Seiten der SpielerInnen – kaum von denen, die Xbox beispielsweise mit Bethesda-Spielen schnürt. Ob gekauft oder geliehen – Starfield erscheint nur für Xbox und Final Fantasy VII Remake offensichtlich nur für PlayStation.

„Sony hat nicht nur exklusive Inhalte, sondern auch Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, die den Ausschluss der Xbox aus dem Kreis der Plattformen erfordern, auf denen diese Anbieter ihre Spiele vertreiben können“, zitiert Eurogamer aus dem Papier.

Als „prominente Beispiele“ nennt man in der Folge neben Final Fantasy VII Remake auch Final Fantasy XVI, Bloodborne und Silent Hill 2 Remake. Tatsächlich sind für fast alle dieser Spiele die „Exklusivdeals“ kein Geheimnis. Doch bislang hatte man erwartet, dass die meisten Spiele früher oder später auch ihren Weg auf Xbox finden.

Allerdings: Die Xbox-Fans warten beispielsweise bei Final Fantasy VII Remake seit Monaten vergeblich. Die durchgerechnete Exklusivität endete bereits am 10. April 2021. Seitdem gab es zwar eine Steam-Version, aber bis heute keine Xbox-Umsetzung. Kommt sie überhaupt noch? Die neue Xbox-Argumentation lässt Gegenteiliges vermuten.

Auch zu Final Fantasy XVI ist die „Zeitexklusivität“ schwarz auf weiß belegt. Ein Promo-Trailer vom November verriet, dass Final Fantasy XVI nämlich nur sechs Monate lang „exklusiv auf PlayStation 5“ stattfindet. Das bedeutet, der Weg für andere Plattformen wie PC und Xbox ist frei – wenn nicht eine weitere Vereinbarung zusätzliche Einschränkungen vorschreibt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO