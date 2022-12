JPGAMES.DE: Rubens Spiele des Jahres 2022

Most Wanted 2023

Es gab schon länger kein Spielejahr mehr, auf das ich mich mehr gefreut habe! Zwar kann ich mich noch nicht restlos für Final Fantasy XVI begeistern, doch ein Haupttitel nach so vielen Jahren ist für mich einfach ein Grund zur Vorfreude und auch für den Kauf der PlayStation 5 – zumal das Spiel unter einem deutlich besseren Stern steht als Final Fantasy XV seinerzeit. Genauso sehr freue ich mich, mit The Legend of Heroes: Trails to Azure die zweite Hälfte der Crossbell-Geschichte zu erleben – und die gesamte Reihe damit vermutlich zu den Akten zu legen.

Mit Like a Dragon: Ishin! und Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name stehen gleich zwei neue Yakuza-Titel auf dem Plan, die ich beide zur Veröffentlichung zu spielen gedenke. Schon der Januar hält mit A Space for the Unbound und Seasons: A Letter to the Future zwei frisch wirkende Indie-Titel für mich bereit, auf die im März Mr. Saitou folgt – das neue Spiel von Laura Shigihara, bei dem bereits der Trailer einen Nerv bei mir getroffen hat. Mit Sea of Stars und Eiyuden Chronicle folgen zwei äußerst vielversprechende RPGs aus dem Indie-Bereich. Außerdem hoffe ich, dass 2023 endlich Hollow Knight: Silksong erscheint.