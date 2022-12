JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2022 – Guten Rutsch!

Liebe Leserinnen und Leser,

weil der 31. Dezember nach dem gregorianischen Kalender der letzte Tag des Jahres ist, wird er gerne für Jahresrückblicke genutzt. Wir wollen das heute auch tun und euch auf diesem Wege auch einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr wünschen.

2022 habt ihr uns über 4,68 Millionen Mal besucht und dabei 7,49 Millionen Seiten aufgerufen – das war erneut ein Rekord. Dass wir uns jedes Jahr verbessern, ist beachtlich, denn wir bleiben in der Nische. Neben Final Fantasy und Co. gehören Spiele fest in unser Repertoire, über die ihr auf kaum einer anderen deutschsprachigen Website regelmäßig etwas findet. So soll es auch bleiben!

Wir haben 78 Spiele rezensiert, das waren ein bisschen weniger als im Vorjahr. Aber auch diesmal waren FIFA, Call of Duty und Co. nicht dabei, dafür ganz viel Seven Pirates H, The Centennial Case, Maglam Lord und Birushana: Rising Flower of Genpei oder Shin-chan und Potion Permit.

Die meistdiskutierten Neuigkeiten des Jahres

Auch 2022 unterhalten wir noch unser kleines Forum, wie damals kurz nach der Jahrtausendwende. Besonders angesagt ist das bekanntlich nicht mehr, aber es geht manchmal nicht weniger heiß her als in den sozialen Medien.

Und auch bei uns im Forum zeigt sich die Nische. Eine kleine Überraschung ist der meistdiskutierte Beitrag des Jahres, nämlich der Veröffentlichungstermin von Star Ocean: The Divine Force. Vor allem die fehlende deutschsprachige Lokalisierung war dabei ein Dorn im Auge vieler Fans. Die Ankündigung des Spiels war schon 2021 ein Top-Thema. Im April wurde eine Kolumne heiß diskutiert: Das Mammutprojekt Final Fantasy VII Remake – hat sich Square Enix übernommen?

Das Kampfsystem von Final Fantasy XVI war das am dritthäufigsten kommentierte Thema des Jahres. Schon im Januar gab Microsoft bekannt, dass man Activision Blizzard kaufen möchte. Damals war noch nicht absehbar, dass uns das Thema das gesamte Jahr über begleitet. Schon die Kaufabsicht wurde aber heftig kommentiert.

Im Oktober betrat Final Fantasy XVI nach einigen Monaten Abstinenz wieder die Bildfläche. Der neue Trailer bot natürlich viel Diskussionspotenzial. Auch der Trailer zu Final Fantasy XVI vom Juni schafft es in die Topliste der meistdiskutierten Themen.

Dass Armed Fantasia bei Kickstarter finanziert werden musste und von Sony offenbar abgelehnt wurde, bewegt naturgemäß viele unserer LeserInnen – Platz 7 der meistdiskutierten Themen 2022. Ein echter Evergreen schafft es auf Platz 8. Dass der Easy-Mode zeitweise die meistgenutzte Mod zu Elden Ring war, fandet ihr … spannend.

Ein viertes Mal schaffte es Final Fantasy XVI im September mit einer News, die eigentlich keine ist, in die Liste. Viele haben zur Tokyo Game Show 2022 auf Neuigkeiten gehofft, doch wir wurden vertröstet. Und auch der 10. Platz gehört Final Fantasy XVI, das somit die Hälfte der Topliste ausmacht. Thema: Dass das Spiel schon im April in der Endphase der Entwicklung war.

Welche Themen sind bei euch besonders hängengeblieben?

Damit sind wir auch schon am Endes unseres kleinen Jahresrückblicks. Wir hoffen, dass wir auch 2023 mit euch über viele interessante Themen und Spiele diskutieren können. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund,

JPGAMES.DE!

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames