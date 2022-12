JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2022

Platz 2: Stray



Die kleine Katze hat sich sofort in mein Herz geschnurrt. In Stray habe ich jede Sekunde gerne verbracht, was vermutlich auch an der nicht ganz so monströsen Spielzeit liegt. Die Charaktere waren interessant, die Welt äußerst spannend und das Ende wirklich phänomenal. Ich hoffe, dass es sich hierbei nicht um ein One Hit Wonder handelt, denn Stray verdient einen würdigen Nachfolger. Das Beste am Spiel? Die Detailtreue beim Verhalten der Katze! Überall kratzen, sich anschuppern, schlafen … Was will man mehr?