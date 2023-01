Persona 4 Golden: Auch eure Steam-Version erhält die neue deutsche Lokalisierung

In Kürze erscheinen Persona 3 Portable und Persona 4 Golden für Konsolen in einer Neuauflage, die neben ein paar neuen Features vor allem auch eine neue, deutschsprachige Lokalisierung für beide Spiele bietet. Die Veröffentlichung der Spiele soll auch für PC-Steam erfolgen.

Nun ist es allerdings so, dass es Persona 4 Golden bereit bei PC-Steam gibt. Das Spiel kostet dort nur noch 19,99 Euro und ist aktuell sogar für 13,99 Euro im Angebot erhältlich. Können sich Persona-Fans bei Steam auch über die neuen Features und die deutsche Lokalisierung freuen? Werden sie erneut zur Kasse gebeten? Wie läuft das?

Die Antwort gibt es auf der Steam-Seite zu Persona 4 Golden in einem Update von Atlus. Demnach müssen Persona-Fans nichts tun. Eine neue Schnellspeicherfunktion, das neue Album-Feature, einige Fehlerbehebungen und vor allem die neue deutsche Lokalisierung gibt es am 19. Januar 2023 per Patch kostenlos.

Beide Neuauflagen erscheinen am 19. Januar darüber hinaus für PlayStation 4, Xbox und Nintendo Switch. Anders als bei der neuen Handelsversion für Persona 5 Royal wird es diesmal leider keine physische Veröffentlichung geben.

Bildmaterial: Persona 4 Golden, Atlus, P-Studio