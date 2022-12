Final-Fantasy-Macher Hironobu Sakaguchi arbeitet an neuem Spiel und will es „nochmal versuchen“

In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt. Dabei gab es wie immer zahlreiche interessante, wenn auch oft wenig konkrete Antworten.

Die Famitsu befragte dabei auch Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi. Es ist keineswegs so, als wäre zu erwarten, dass Sakaguchi überhaupt noch einmal federführend ein Spiel veröffentlicht. Doch schon zum letzten Jahreswechsel machte Sakaguchi eine Andeutung.

In diesem Jahr sagte er der Famitsu zu seinen Ambitionen für 2023: „Ich dachte, ich würde mich zur Ruhe setzen (lacht), aber ich habe beschlossen, es noch einmal zu versuchen“, so Sakaguchi. Puh!

Sein „Status Update“ widmet er zunächst seiner aktuellen Liebe Final Fantasy XIV. Wer Sakaguchi bei Twitter folgt, weiß, wie viel Zeit er in das MMORPG investiert. Am Rande verrät er auch, dass er tatsächlich an einem neuen Spiel arbeitet.

„Ich werde nie aufhören, Final Fantasy XIV zu spielen. Triff mich in Eorzea. Außerdem habe ich begonnen, das Szenario für einen neuen Titel zu schreiben, der noch nicht angekündigt wurde. Es wird Dark-Fantasy sein“, so Sakaguchi.

Nach Fantasian ist also immer noch nicht Schluss. Wir sind gespannt. Auf ein Konsolenprojekt in AAA-Größenordnung sollten Fans jedoch nicht hoffen. Mistwalker ist schon lange nicht mehr das Studio, das einst The Last Story veröffentlichte.

Ein bisschen Hoffnung legen Sakaguchi-Fans natürlich dennoch in diese Ankündigung. Fantasian, das bisher letzte Spiel, war wirklich gelungen, auch wenn es nach wie vor nur für Apple Arcade verfügbar ist. Zuvor entwickelte Sakaguchi unter anderem Terra Battle, dessen Online-Services inzwischen längst eingestellt sind.

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker