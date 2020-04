Das war… Kalenderwoche 16/2020

Ein Gerücht, erste Verkaufszahlen zum Final Fantasy VII Remake und ein zehnter Geburtstag beschäftigten uns in dieser Woche am meisten. Nach dem Block mit den Videos der Woche gibt es dann noch unsere beiden neuen Reviews und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Kaum ist die Neuauflage von Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) erhältlich, berichten einige Medien bereits, dass nun auch ein Resident Evil 4 Remake entwickelt werde. Wie beim aktuellen Remake-Projekt soll das Entwicklerstudio M-Two daran arbeiten. Im Jahr 2022 soll die Veröffentlichung anstehen, wenn die Berichte denn auch wirklich stimmen.

Viel Wirbel gab es in den letzten – man kann es so sagen – Jahrzehnten um das Final Fantasy VII Remake (PS4). Nun ist das Spiel bekanntlich endlich erhältlich. Die ersten Verkaufszahlen ließen nicht lange auf sich warten, in Deutschland waren es bereits über 100.000 verkaufte Einheiten, in Japan ohne Digitalverkäufe über 700.000. Das kann sich also bereits sehen lassen. Für Fans stehen zudem „Play Arts KAI“-Figuren der Hauptcharaktere zur Vorbestellung bereit. Ein letztes Mal in einem „Inside“-Video zu Wort kamen auch die Entwickler. Dieses Mal ging es um die Grafik und die visuellen Effekte.

In diesem Jahr feiert die Danganronpa-Serie von Spike Chunsoft ihren zehnten Geburtstag. Dieses Jubiläum will man nun für Neuankündigungen nutzen. Eine erste davon ließ man sogleich folgen, denn die bisherige Trilogie wurde in Japan für Smartphones angekündigt.

Es war am Ende eigentlich nur noch eine Vollzugsmeldung, da unvermeidlich: Die Gamescom 2020 ist offiziell abgesagt, zumindest in der klassischen Form. Derzeit arbeiten die Veranstalter an einem Digital-Konzept, die Eröffnungsveranstaltung mit Geoff Keighley ist bereits fix geplant.

Neu angekündigt wurde der Rätselspaß Picross S4 (Switch), welcher bereits am 23. April weltweit erscheint. Über dieses Wochenende fand eine Closed-Beta zu Guilty Gear -Strive- (PS4) statt, wer diese verpasst hat, kann sich immerhin noch die detaillierten Charakter-Vorstellungen (Sol Badguy und Ky Kiske, May und Axl Low, Chipp Zanuff und Potemkin, Faust) ansehen. Einen ersten Gameplay-Blick durften wir in NieR Re[in]carnation (Mobil) werfen. Um die Gast-Charaktere kümmerte man sich aus Fairy Tail (PS4, Switch, PC) und aus Sakura Wars (PS4) stand die dämonische Bedrohung im Mittelpunkt.

Über das Gameplay informieren konnten wir uns zu Utawarerumono: Prelude to the Fallen (PS4, Vita, PC) und aus Japan erreichte uns der zweite Trailer aus Metal Max Xeno: Reborn (PS4, Switch). Zu Ninjala (Switch) wurde im Rahmen eines Entwicklertagebuchs eine Beta-Phase angekündigt und Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde auf den 30. April datiert. Der erste richtige Trailer wurde mittlerweile zu The Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) gezeigt. Ein zweiter Season-Pass und eine Switch-Version unterwegs sind zu Jump Force (PS4, Switch, Xbox One, PC), ebenfalls für Nintendo Switch umgesetzt wird Code: Realize ~Future Blessings~.

Zunächst nur in Japan erscheint die physische Sammlung Kemco RPG Selection Vol. 4 (PS4), die darin enthaltenen Titel sind digital auch hierzulande veröffentlicht worden. Nächste Woche steht ein weiteres kostenloses Update von Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) an. Mittlerweile für alle Konsolen erhältlich sind die beiden DLC-Kämpfer Djeeta und Soriz für Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC), am 28. April folgt bereits Zooey. Auch zu My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) beginnt man nun mit der Vorstellung der DLC-Charaktere. Physisch unterwegs ist eine Switch-Version von Shadow Bug und zu Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) ist eine Figma ab sofort vorbestellbar.

Damit kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Sehr gefallen hat uns Animal Crossing: New Horizons (Switch) (zum Testbericht), die Lebenssimulation bietet ein entspannendes Wohlfühlpaket, wobei einige Komfortfunktionen noch vermisst werden. Die Neuauflage von Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) präsentiert sich optisch wunderschön, gepaart mit spektakulärer Horror-Action. Ruhige und etwas subtilere Szenen sind hingegen eher selten.

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es um das Final Fantasy VII Remake (PS4). Welcher weibliche Charakter konnte euch am meisten überzeugen? Aerith, Tifa oder etwa vielleicht sogar Jessie, welche nun eine viel größere Rolle spielt? Macht mit bei der Umfrage!