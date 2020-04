Kemco RPG Selection Vol. 4 erscheint am 30. Juli in Japan für PlayStation 4

Der japanische Publisher Kemco hat angekündigt, dass die Kemco RPG Selection Vol. 4 in Japan am 30. Juli 2020 für PlayStation 4 erscheinen soll. Die physische Collection soll 4.280 Yen (umgerechnet ca. 36 Euro) kosten. Das erste Volume der Kemco RPG Selection wurde bereits im Juli 2018, das zweite im März 2019 und das dritte im Januar 2020 in Japan veröffentlicht.

Die vierte Collection enthält wieder vier Kemco-RPGs, allesamt sind bereits weltweit für PS4 im PSN erhältlich. Die erste Collection erschien kürzlich in Japan auch für Nintendo Switch. Alle Spiele der Kemco RPG Selection Vol. 4 für PlayStation 4 sind hierzulande ebenfalls schon digital für Nintendo Switch erhältlich. Es handelt sich um Chronus Arc, Bonds of the Skies, Legend of the Tetrarchs und Monochrome Order.

Solltet ihr Interesse an der neuen physischen Sammlung Kemco RPG Selection Vol. 4 haben, findet ihr Vorbestellermöglichkeiten bereits bei Play-Asia* oder Amazon Japan*.

Der offizielle Trailer zur Kemco RPG Selection Vol. 4

via Gematsu, Bildmaterial: Kemco RPG Selection Vol. 4, Kemco