Final Fantasy VII Remake: Zum Launch bereits 100.000 Mal in Deutschland verkauft

Das Final Fantasy VII Remake ist zumindest hierzulande schon mal ein großer Erfolg. Wie der Branchenverband game und Square Enix heute vermelden, wurden zum Launch bereits über 100.000 Exemplare des Spiels in Deutschland verkauft. Damit bekam das Spiel den Gold-Award vom Branchenverband.

Viele von euch fragen bei den Zahlen des game Sales Awards immer wieder, ob das nun viel oder wenig sei. 100.000 Einheiten zum Launch ist eine beachtliche Zahl, die nur wenige Spiele hierzulande erreichen. Nicht umsonst gibt es dafür den Gold-Award des Branchenverbands.

Vergleichszahlen aus Deutschland

Ein paar Vergleichszahlen: Blockbuster wie Kingdom Hearts III oder Resident Evil 2 Remake haben ebenfalls einen Gold-Award erhalten. Super Mario Maker 2 bekam einen Platin-Award, der 200.000 verkaufte Einheiten bedeutet. Das Spiel erreichte diese Marke aber erst im Januar, ein halbes Jahr nach seiner Veröffentlichung. Und der Mario-Leveleditor ist bekanntlich ein sogenannter Longseller.

Spiele wie Pokémon Schwert und Schild sind da schneller, andere Spiele wie Need for Speed Heat oder Star Wars Jedi: Fallen Order profitieren von der plattformübergreifenden Zählung. Das Final Fantasy VII Remake ist aber PS4-exklusiv und kann damit nur auf eine Plattformveröffentlichung zurückgreifen. Animal Crossing: New Horizons ist hingegen noch ein Stück beliebter, es knackte die 200.000 Einheiten für den Platin-Award schon nach wenigen Tagen. Final Fantasy XV schaffte damals ebenfalls Platin. Das kann das Remake aber auch noch schaffen.

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

