Picross S4 für Nintendo Switch erscheint schon am 23. April weltweit

Das beliebte Puzzle-Spiel Picross geht in die nächste Runde. Entwickler Jupiter kündigte Picross S4 für Nintendo Switch an. Schon am 23. April wird das Spiel weltweit im Nintendo eShop verfügbar sein, hierzulande wird es 9,99 Euro kosten.

Wie immer gibt es mehr Puzzles als je zuvor. 485 Puzzles sind die höchste Anzahl, welche ein Spiel der Reihe bisher zu bieten hatte. Dazu gibt es zahlreiche weitere Inhalte und Extras und die bekannten und beliebten Spielmodi Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross. Für die besondere Herausforderung warten 30×30- und sogar 40×30-Puzzles auf Spieler.

