Japanische Verkaufscharts: Final Fantasy VII Remake zum Launch über 700.000 Mal verkauft

Die aktuellen Verkaufscharts der Woche vom 6. April bis zum 12. April 2020 liegen vor und das ist natürlich auch die Woche, in der Final Fantasy VII Remake erschienen ist. Über 700.000 Mal konnte sich das Remake allein in Japan verkaufen – und allein physisch. Die rein digitalen Verkäufe sind in diesen Charts nicht enthalten. Und gerade in diesen Zeiten von Corona könnten die digitalen Verkäufe durchaus noch mehr ins Gewicht fallen.

Wie viel ist das also im Vergleich? Zunächst mal der Blick ins Ausland. Hier bei uns in Deutschland hat sich das Final Fantasy VII Remake zum Launch über 100.000 Mal verkauft – und das ist ziemlich viel. Aber ist es auch für Japan viel? Dort konnte sich Animal Crossing: New Horizons zuletzt in der Launchwoche über 1,8 Millionen Mal verkaufen. So viel ist also auch möglich.

Und im Vergleich zu Final Fantasy? Da steht das Remake gut da. Final Fantasy XV, immerhin ein neuer Hauptteil der Serie, kam in seiner Launchwoche in Japan vor ein paar Jahren auf 716.000 Einheiten. Ein sehr solider Start also für Final Fantasy VII Remake.

Und davon kann sogar PlayStation 4 profitieren, deren Zahlen wieder steigen. Nintendo Switch hingegen sinkt auf nur 25.000 verkaufte Einheiten. Davon entfallen 19.000 auf das OG-Modell und der Rest auf Nintendo Switch Lite. Beide Modelle scheinen also größtenteils aktuell ausverkauft. Nintendo hat seit Wochen erhebliche Probleme mit einer ausreichenden Nachproduktion.

01./00. [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 702.853 / NEW

02./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 292.876 / 3.324.660 (-31%)

03./02. [PS4] Resident Evil 3 (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 34.698 / 224.188 (-82%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.171 / 2.869.272 (+0%)

05./03. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 13.204 / 107.535 (-28%)

06./04. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 11.921 / 90.832 (-31%)

07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.303 / 3.646.834 (-8%)

08./10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.249 / 762.872 (+9%)

09./07. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 9.037 / 3.562.578 (-18%)

10./11. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 8.755 / 1.398.898 (+5%)

11./08. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.192 / 1.349.076 (-9%)

12./09. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX (Pokemon Co.) (¥5.980) – 6.385 / 233.335 (-25%)

13./14. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.954 / 3.368.915 (-9%)

14./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.647 / 1.561.430 (+12%)

15./16. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 5.552 / 817.067 (+10%)

16./13. [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 5.306 / 141.973 (-28%)

17./18. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.046 / 194.342 (-5%)

18./17. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.880 / 891.571 (-9%)

19./19. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 3.876 / 492.452 (+5%)

20./20. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 3.418 / 420.917 (-5%)

Die Hardware-Charts:

PS4 – 79.059 (19.535)

NSW – 25.313 (154.640)

3DS – 1.614 (1.230)

XB1 – 34 (51)

via ResetEra, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO