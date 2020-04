My Hero One’s Justice 2: DLC-Charakter Hawks im Trailer

Bandai Namco hat einen ersten Trailer zum DLC-Charakter Hawks aus My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht. Hawks ist dabei der erste von insgesamt fünf Neuzugängen im Season-Pass, welche die 40 Charaktere im Grundspiel ergänzen. Noch im Frühling soll Hawks zur Verfügung stehen.

Hawks zählt zu den Tophelden im Manga. Mit seiner Macke „Grimmige Schwingen“ besitzt er zugleich harte und geschmeidige Federn, die er einzeln steuern kann. So ist es für ihn ein Leichtes zeitgleich zu fliegen und Gegner zu attackieren.

Hawks wird sowohl einzeln zum Kauf bereitstehen als auch im Season-Pass verfügbar sein, welcher aktuell 19,99 Euro kostet. My Hero One’s Justice 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam verfügbar. In unserem Test findet ihr weitere Informationen zum Beat ’em up.

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking