Die Gamescom 2020 findet nur als digitaler Event statt

Nachdem gestern wegen der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis am 31. August in Deutschland verboten wurden, war eigentlich bereits klar, dass es in diesem Jahr in Köln keine vollgestopften Gänge und Hallen zur Gamescom 2020 geben kann. Heute wurde dies nun offiziell bestätigt. Die Veranstalter arbeiten aber mit voller Kraft an einer digitalen Gamescom-Ausgabe 2020, dies hatte man bereits zuvor bekräftigt. In den nächsten Wochen gibt es dazu genauere Informationen. Bereits gekaufte Tickets werden automatisch erstattet.

Ein Event ist bereits fix, nämlich die ursprünglich als Eröffnungszeremonie geplante „Opening Night Live“ mit Geoff Keighley. Alleine dort darf man mit einigen Highlights rechnen. Dies gab Keighley bei Twitter bekannt und nannte mit dem 24. August auch gleich das Datum für den hoffentlich spannenden Livestream.

Die Chancen, dass sich die größten Publisher an einer ausschließlich digitalen Gamescom-Woche beteiligen, stehen nämlich nicht schlecht. Schließlich sollen etwa zwei Monate später PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zudem kann man nicht davon ausgehen, dass bis dahin große Publikumsveranstaltungen stattfinden. Somit bleibt so oder so nur der rein digitale Weg.

Auch die E3 musste bekanntlich bereits abgesagt werden. Auch hier plant man eine digitale Ausgabe.

