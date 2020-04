Code: Realize ~Future Blessings~ erscheint am 1. Mai in Europa für Switch

Aksys Games macht es europäischen Spielern seit jeher leider nicht so einfach. Es gibt zu vielen tollen Aksys-Games leider kaum Meldungen, manchmal gehen die Veröffentlichungen ganz einfach unter. Es fehlt schlicht die PR. Wer ganz genau aufgepasst hat weiß aber, dass nach Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ auch noch Code: Realize ~Future Blessings~ auch in Europa für Nintendo Switch erscheinen wird.

Dabei wird es sogar eine Handelsversion geben. Ihr könnt sie euch im Aksys Online Store oder bequem bei Amazon vorbestellen*. Mit dem 1. Mai 2020 steht auch ein Releasetermin fest, wie der Aksys-Store vorgibt. Außerdem gibt es einen neuen Trailer, den ihr unten seht.

Mysterien und Verehrer

Die Geschichte von Code: Realize ~Future Blessings~ beginnt mit dem Hauptcharakter Cardia, welche isoliert und alleine in einer Villa im Randbezirk von einer Steampunk-Version Londons lebt. Als ein Opfer des mysteriösen Leidens, welches ihr Blut zu einem ansteckenden Gift macht, wird Cardia als Monster abgestempelt und gemieden.

Durch eine Reihe von Geschehnissen, welche sowohl bedeutend als auch unwichtig erscheinen, wird Cardia von der königlichen Garde verfolgt und vom Gentleman-Dieb Arsène Lupin entführt.

Ihnen schließt sich außerdem eine Reihe von anderen gut aussehenden Persönlichkeiten aus der westlichen Literatur an. Mit ihren neuen Freunden (und Verehrern) macht sich Cardia nun auf in die Welt, um die Geheimnisse ihrer eigenen Existenz aufzuklären.

Bildmaterial: Code: Realize ~Future Blessings~, Aksys Games, Idea Factory / Otomate