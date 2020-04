Monster Hunter World erhält am 23. April weitere neue Inhalte

Am 23. April will Capcom das nächste kostenlose Update zu Monster Hunter World: Iceborne veröffentlichen. Diesmal gleichzeitig für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Wie so oft bedeutet das natürlich, dass neue Monster hinzugefügt werden. Diesmal gibt es den prachtvollen Kulve Taroth in der Meisterrang-Version sowie den mächtigen Kampfgehärteten Namielle. Im Video unten seht ihr die beiden.

Kulve Taroth kennen Spieler schon von der Belagerungs-Mission. Nun könnt ihr Kulve Taroth erlegen und so neue Ausrüstung herstellen und die speziellen Waffen der Belagerungs-Mission verbessern. Wie die Jagd auf Kulve Taroth steht auch die Event-Quest mit dem Kampfgehärteten Namielle nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung.

Im Mai folgt dann auch noch Alatreon, wie Capcom bereits vor einigen Tagen verlauten ließ.

Die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne ist bereits seit dem 6. September für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test findet ihr hier. Die PC-Version davon erschien am 9. Januar 2020.

