Jump Force erscheint auch für Nintendo Switch

Wie die neueste Ausgabe der japanischen Weekly Jump berichtet, wird Jump Force von Bandai Namco für Nintendo Switch erscheinen. Die Portierung erhält den Titel Jump Force Deluxe Edition und soll in diesem Jahr in Japan veröffentlicht werden. Eine Ankündigung für den Westen wird vermutlich in Bälde folgen.

Die neue Umsetzung unterstützt Onlinekämpfe mit bis zu sechs Spielern und lokale Kämpfe zwischen zwei Spielern. Sie enthält das Basisspiel sowie den Character Pass mit neun zusätzlichen Charakteren. Alle Charaktere sind das trotzdem nicht: denn das Magazin enthüllt auch, dass es einen zweiten Character Pass geben wird. Er soll Shoto Todoroki aus My Hero Academia bieten, ebenso wie Charaktere aus Hunter x Hunter, YuYu Hakusho, JoJo’s Bizarre Adventure und Bleach.

Jump Force ist seit diesem Jahr für PS4, Xbox One und PCs erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft