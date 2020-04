Granblue Fantasy: Versus erhält Zooey als DLC am 28. April

Der japanische Publisher Cygames und der Entwickler Arc System Works haben den DLC-Charakter Zooey aus Granblue Fantasy: Versus datiert. So soll die nächste Kämpferin ab dem 28. April erhältlich sein. Dieses Datum gilt für PlayStation 4 und PCs. Zooey wird dann sowohl einzeln als auch als Teil des Character Pass 1 erhältlich sein.

Eine Neuigkeit gibt es aktuell auch bereits zum Character Pass 2. Dieser soll nämlich im Herbst starten und neben Belial noch fünf weitere Charaktere beinhalten.

Zooey (gesprochen von Ami Koshimizu)

Sie hat eine überirdische Ausstrahlung und verkörpert das Primal Beast, bekannt als Grand Order. Sie mag keine Unordnung und stürzt sich in den Kampf, um das Gleichgewicht zu erhalten. Dieses wird durch Gran, Beelzebub und Djeeta gestört. Dafür stehen ihr spektakuläre Schwertfähigkeiten, Blitzmagie sowie ihre beiden Drachen Dyrn und Lyrn zur Verfügung.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Zooey (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – 28. April)

Belial (Character Pass 2 – Herbst 2020)

+ fünf weitere Charaktere im Character Pass 2

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

