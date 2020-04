Neuer Gameplay-Trailer zu Utawarerumono: Prelude to the Fallen

NIS America stellt in einem aktuellen Trailer die Gameplay-Systeme aus Utawarerumono: Prelude to the Fallen etwas genauer vor. Die strategischen Kämpfe bieten dabei die Möglichkeit für Kettenangriffe. Läuft einmal etwas nicht wie geplant, können Züge zurückgespult werden. Genretypisch spielen auch Magie, Ausrüstung, Fähigkeiten, Statuswerte und Klassen eine große Rolle.

Bei Prelude to the Fallen handelt es sich um ein Remake von Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta, dem ersten Teil der Utawarerumono-Trilogie, die außerdem auch noch Mask of Deception und Mask of Truth umfasst.

In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Siedler aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von ihnen und bekommt den Namen „Hakuowlo“. Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuowlo gegen die Angreifer und beginnt so ein unvergessliches Abenteuer.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen erscheint am 29. Mai in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita mit Cross-Save-Feature, eine PC-Version ist geplant, jedoch noch ohne Datum.

Gameplay-Trailer zu Utawarerumono: Prelude to the Fallen

via Gematsu, Bildmaterial: Utawarerumono: Prelude to the Fallen, NIS America / Aquaplus