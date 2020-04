Ninjala: Termine für die erste Open-Beta und ein neues Entwicklertagebuch

Auf der offiziellen Seite zu Ninjala gab GungHo Online Entertainment bekannt, wann die erste Open-Beta auf Nintendo Switch stattfinden wird. Spieler in Deutschland und vielen Teilen Europas können demnach zu folgenden Zeiten teilnehmen:

28. April von 21:00 Uhr bis 21:59 Uhr

29. April von 05:00 Uhr bis 05:59 Uhr

29. April von 13:00 Uhr bis 13:59 Uhr

Entwicklertagebuch veröffentlicht

In einem neuen Entwicklertagebuch-Video berichten Präsident Kazuki Morishita und Director Motoki Kaneda außerdem über genauere Details zu den Kämpfen. So könnt ihr Neuigkeiten zum Erhalten von Punkten, der Nutzung von Shinobi-Energie oder dem Herstellen von stärkeren Waffen erfahren. Auch auf Kampffähigkeiten gehen die Beiden genauer ein. Des Weiteren wird intern über einen Season-Pass zu Ninjala diskutiert, ebenso wie über Ninja-Medaillen, mit denen man den Charakter verstärken kann.

Kaugummi + Ninja = Spaß?

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen.

Ninjala erscheint als Free-to-play-Spiel am 27. Mai für Nintendo Switch. Das Spiel wurde übrigens erstmals auf der E3 2018 präsentiert und sollte im Frühjahr 2019 erscheinen. Doch es blieb sehr lange ruhig um Ninjala und schließlich folgte die Verschiebung auf das Frühjahr 2020.

Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment