Medienbericht: Resident Evil 4 Remake befindet sich bei M-Two in Entwicklung

Nach Resident Evil 2 und Resident Evil 3 wird nun wohl das nächste Resident Evil ein Remake erhalten. Wie VGC unter Bezug auf mehrere Quellen berichtet, hat Capcom ein Resident Evil 4 Remake durchgewunken, welches jetzt in Entwicklung geht. Es soll bei M-Two in Osaka entstehen und 2022 erscheinen.

M-Two ist ein recht neues Studio, gegründet vom ehemaligen Platinum-Games-Kopf Tatsuya Minami. Zuletzt hatte M-Two auch am Resident Evil 3 Remake bereits intensiv mitgewirkt. Wer die Direktion des Resident Evil 4 Remakes übernimmt, ist nicht bekannt.

Quellen von VGC besagen, es sei ein „Newcomer“ für die Serie. Angeblich sei auch Shinji Mikami dafür angefragt worden, der aber abgelehnt habe. Das Remake habe aber den Segen des ehemaligen Machers, der wohl auch einige Hinweise gegeben haben soll, in welche Richtung sich ein Remake entwickeln sollte.

Seltsame Stimmung unter den Fans

Bisher hat Capcom sich nicht geäußert – und das ist wohl bis zur offiziellen Ankündigung auch nicht zu erwarten. VGC hatte zuletzt auch über die umfangreichen Super-Mario-Feierlichkeiten mit vielen Remastern der Reihe zum 35. Geburtstag vorab berichtet. Nintendo hat auch hier noch nichts offiziell angekündigt, doch die Berichte wurden von mehreren anderen Medien und Quellen verifiziert. Gematsu kann nach eigenen Angaben mit einer „eigenen Quelle“ auch die Berichte zum Resident Evil 4 Remake verifizieren. Weitere Medien könnten nach den Feiertagen beispringen.

In den sozialen Netzwerken herrscht derweil eine seltsame Stimmung unter den Fans angesichts der Meldung. Viele halten Resident Evil 4 für einen der besten Teile der Serie. Und meinen: dieser Teil hätte am wenigsten ein Remake nötig. Das Spiel ist außerdem schon für zahlreiche Plattformen erhältlich, sogar für die gesamte aktuelle Generation: PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Auf der anderen Seite sagen doch die meisten Fans, sie würden das Remake ja doch kaufen. Und das dürfte wohl auch die Motivation von Capcom sein.

Was meint ihr? Hätte Capcom lieber ein anderes Resident Evil überarbeiten sollen?

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom