10 Jahre: Spike Chunsoft ruft das Jahr von Danganronpa aus

Vor zehn Jahren wurde das erste Danganronpa-Spiel in Japan veröffentlicht. Anlässlich des 10. Geburtstags der Serie bedankt sich Entwickler und Publisher Spike Chunsoft bei den Fans für den anhaltenden Support. In Zukunft wolle man noch mehr Danganronpa-Inhalte zur Verfügung stellen und für die Feier zum 10. Geburtstag habe man auch schon einiges in Arbeit. „Freut euch auf zukünftige Ankündigungen“, heißt es von Spike Chunsoft.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc erschien am 25. November 2020 in Japan und wenig später auch im Westen. Das einzigartige Szenario von Kazutaka Kodaka über die Eliteschule Hope’s Peak Academy fand viele Fans weltweit. Inzwischen hat sich die gesamte Serie weltweit über 3,5 Millionen Mal verkauft und es gibt neben den Videospielen auch eine Anime-Serie und Mangas.

Mit der Danganronpa Trilogy* gibt es alle drei Spiele der Reihe in einer PS4-Neuauflage.

Kennt ihr die Serie und wenn ja, welches ist euer Lieblingsteil?

via Spike Chunsoft, Bildmaterial: Danganronpa Trilogy, NIS America / Spike Chunsoft