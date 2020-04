Der zweite Trailer zu Metal Max Xeno: Reborn veröffentlicht

Kadokawa Games hat den zweiten Trailer zu Metal Max Xeno: Reborn veröffentlicht. Diesen seht ihr weiter unten. Zudem kündigte der Entwickler auch einen Livestream für den 24. Mai um 12:00 Uhr an, bei welchem auf den Tag genau der 29. Geburtstag der Metal-Max-Reihe gefeiert wird. Gezeigt werden soll dabei unter anderem neues Material aus Metal Max Xeno: Reborn und auch auf Metal Max Xeno: Reborn 2 wird man eingehen.

Die Einöde namens Distokio

Das einstige Tokio, nun als die Einöde Distokio bekannt, ist ein gefährlicher Ort geworden. In der Nacht ist die Gefahr jedoch noch größer. Nur dank Scheinwerferlicht hat man zumindest eine begrenzte Sicht. Zufallskämpfe gibt es keine, die Monster bewegen sich frei in der Gegend. Dabei ist Vorsicht geboten, denn eine große Gruppe von Feinden kann schnell zu Problemen führen.

Metal Max Xeno: Reborn soll in Japan am 9. Juli 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um ein „komplettes Remake“ von Metal Max Xeno (PS4, PS Vita). Noch in diesem Jahr soll auch noch das Sequel Metal Max Xeno: Reborn 2 für dieselben Plattformen folgen. Noch ohne Plattformangabe und Releasezeitraum ist das dritte neue Metal-Max-Spiel Code Zero (Arbeitstitel).

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Max Xeno: Reborn, Kadokawa Games / Cattle Call