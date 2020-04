Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Aerith vs. Tifa… vs. Jessie

Die heutige Sonntagsfrage mag ein Déjà-vu hervorbringen, jedoch ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Zudem ist das Final Fantasy VII Remake immer noch in aller Munde. Das lässt sich doch prima für eine weitere Frage anwenden, die so ähnlich bereits stattgefunden hat. Bereits im letzten Jahr traten Tifa und Aerith gegeneinander an. Damals gewann Aerith das Duell deutlich mit 68% zu 32% gegenüber Tifa.

Dieses Mal geht es jedoch nicht nur um die beiden, denn das Remake setzt einen weiteren weiblichen Charakter in den Mittelpunkt. Es geht um Jessie von Avalanche. Sie ist nicht nur eine bezaubernde Schauspielerin, sondern kann den feindlichen Shinra-Truppen dank ihren Bombenkenntnissen gut einheizen. Aus diesem Grund bringt sie nicht nur Cloud mit ihrer immer freundlichen Art ins schwitzen.

Aufgrund dieser Neuerungen kann man die damalige Sonntagsfrage ruhig noch einmal aufleben lassen. Wer weiß, eventuell hat sich die Meinung des einen oder anderen geändert. Mit welchem der Charaktere fühlt ihr euch mehr verbunden oder sticht am besten hervor? Hinter wem versteckt sich die größere Faszination? Eure Meinung könnt ihr wie immer in den Kommentaren verfassen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 12. April

Sonntagsfrage: Wann erscheint der zweite Teil vom Final Fantasy VII Remake? 1. Halbjahr 2021 / 25.47% (232 votes)

2. Halbjahr 2021 / 23.27% (212 votes)

1. Halbjahr 2022 / 19.98% (182 votes)

2. Halbjahr 2022 / 11.31% (103 votes)

2024 oder später / 11.20% (102 votes)

1. Halbjahr 2023 / 5.71% (52 votes)

2. Halbjahr 2023 / 3.07% (28 votes) Total votes: 911

In der letzten Ausgabe der Sonntagsfrage ging es passend zum Release vom Final Fantasy 7 Remake um dessen Fortsetzung. Insgesamt wurden über 900 Stimmen abgegeben. Dabei hoffen/wünschen sich die meisten, dass bereits im kommenden Jahr der zweite Teil des Remakes erscheint. Allerdings ist die aufgrund der aktuellen Lage wahrscheinlich etwas zu ambitioniert. Aber wer weiß, eventuell überrascht uns Sqaure Enis am Ende.

Wie einige in den Kommentaren schrieben halten sie eine spätere Veröffentlichung auch für realistisch, sprich im Jahr 2022. Für die beiden Halbjahre wurden zusammen auch mit knapp 30% gestimmt. Immerhin müssten die Entwickler nicht mehr alles von Neuem entwickeln und einige Assets sind bereits verfügbar. Hoffen wir mal, dass diese Vermutungen sich bewahrheiten und es vielleicht zur nächsten E3 die nächste große Enthüllung, wie im Jahr 2015, gibt.