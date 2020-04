Ankündigungs-Trailer zu The Dark Pictures: Little Hope veröffentlicht

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben einen Ankündigungs-Trailer für The Dark Pictures: Little Hope veröffentlicht. In diesem könnt ihr erstmals mehr vom Schauplatz und der Handlung des Titels sehen. Little Hope stellt den zweiten Eintrag in der The Dark Pictures Anthology dar und soll im Sommer 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Pete Samuels, der CEO von Supermassive Games und Executive Producer von The Dark Pictures Anthology, gab dabei in einer Presseveröffentlichung preis, sich darüber zu freuen, mehr von Little Hope zeigen zu können. Der zweite Eintrag der Anthologie solle dabei eine ganz andere Geschichte als Man of Medan erzählen und dennoch bekanntermaßen verstörend sein.

Hexenjagd in Little Hope

Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gefangen und versuchen vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen. Um der kleinen Stadt zu entkommen, müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen und herausfinden, wie diese mit ihnen zusammenhängen. Der Kurator wird euch dabei abermals begleiten, indem er eure Entscheidungen kommentiert und vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt.

Ankündigungs-Trailer zu The Dark Pictures: Little Hope

via Gematsu, Bildmaterial: The Dark Pictures: Little Hope, Bandai Namco / Supermassive Games