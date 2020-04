Final Fantasy VII Remake: Das sind die neuen „Play Arts KAI“-Figuren

Wenn ihr Final Fantasy VII Remake bereits habt, dann besitzt ihr vielleicht auch schon eine der neuen „Play Arts KAI“-Figuren des Spiels. Cloud liegt mit seiner Hardy Daytona nämlich der 1st Class Edition des Spiels bei, die es exklusiv im Square Enix Store gab.

Auch zu den anderen Charakteren des Final Fantasy VII Remake gibt es neue Play Arts KAI. Natürlich nur zu jenen, die auch wirklich im Remake auftauchen. Das sind neben Cloud auch noch Tifa, Aerith und Barret. Bei Red XIII ist man wohl sehr streng. Er taucht zwar im Remake auf, ist aber bekanntlich nicht spielbar.

Die neuen Figuren, die nach und nach in den nächsten Monaten in Japan erscheinen, könnt ihr euch jedenfalls jetzt vorbestellen. Im Square Enix Store sind bisher nur Cloud und Barret für je 134,99 Euro gelistet. Bei Play-Asia bekommt ihr alle vier Figuren zum nahezu gleichen Preis:

Aber auch bei Amazon Japan ist der Import möglich, wobei ihr hier eine Kreditkarte benötigt:

Alle Figuren kommen mit einigen zusätzlichen Teilen für weitere Optionen daher. Typisch für die Play Arts KAI sind außerdem die Gelenke, welche die Figuren beweglich machen. So könnt ihr sie in verschiedenen Posen aufstellen. Mit etwa 30 cm sind die Figuren außerdem ziemlich groß. Aber sie sind ja auch recht preisintensiv.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO