Final Fantasy VII Remake: Die Entwickler über die Grafik und visuelle Effekte

Mit der Videoserie „Inside Final Fantasy VII Remake“ gibt Square Enix einige tolle Einblicke in die Entwicklung des Remakes. Nach der ersten Folge, bei welcher es sich um eine Einführung handelte, führte Square Enix die Videoreihe mit einer zweiten Folge rund um Charaktere und Geschichte weiter. Danach ging es im Detail um das Kampfsystem und die Action und zuletzt schließlich um die Musik und Soundkulisse.

Die neuste Folge widmet sich der Grafik und den visuellen Effekten. Wer Final Fantasy VII Remake bereits gespielt hat weiß, dass da (trotz ein paar matschigen Texturen) doch allerhand Feuerwerk geboten wird. Wie immer kommen dabei auch wieder zahlreiche Entwickler zu Wort, darunter erfreulicherweise auch weniger bekannte wie Character Modelling Director Masaaki Kazeno, Lead Animator Hiroyuki Nagatsuka oder Graphics & VFX Director Shintaro Takai.

Inside Episode 5: Grafik und visuelle Effekte

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO