Fairy Tail: Die Gildenhalle und zahlreiche Gast-Charaktere vorgestellt

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben zahlreiche Gast-Charaktere für das JRPG Fairy Tail vorgestellt. Sie sind zwar nicht direkt spielbar, aber Fans werden sich über ihren Auftritt trotzdem freuen. Es handelt sich um Ultear Milkovich, Lyon Vastia, Flare Corona und Minerva Orland. Außerdem stellt man uns die neuen Gildenhallen-Features vor.

Im Spiel könnt ihr euch mit den Gast-Charakteren der anderen Gilden verbünden, um gegen gemeinsame Feinde anzutreten. Sie treten dann eurer Gruppe bei und ihr könnt von ihren magischen Fähigkeiten im Kampf profitieren, die Fans auch aus dem Anime und Manga kennen.

Dass während eures Abenteuers die Gildenhalle von Bedeutung ist, sollte ohnehin klar sein.

Während des Fair-Tail-Abenteuers, von der Tenrou Island bis zu den Grand Magic Games und darüber hinaus, sind die Gildenhallen ein wichtiges Feature, um sich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Innerhalb der Gilde können Items gehandelt und verkauft werden, inklusive Lacrima und einer Vielzahl an Materialien aus dem Item Shop. Es gibt sogar eine Auswahl an Tränken an der Bar, die den Gildenmitgliedern verschiedene Statuseffekte gewährt. Mit Gold und Upgrades werden weitere Items und Drinks in der Gilde freigeschalten und auch die Gilde selbst kann extravagant individualisiert werden.

In der Gildenhalle können sich Spieler auch mit ihren Kameraden unterhalten und sie zu Duellen herausfordern und Preise, basierend auf ihren Gegner, gewinnen. Auch Charaktere aus anderen Gilden können herausgefordert werden. Hiermit sind spannende Duelle möglich, die es weder in Manga noch im Anime bisher gab.