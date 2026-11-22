Natürlich hat die Veröffentlichung von GTA VI die Woche dominiert. Daneben ging es jedoch auch um die Zukunft von Zelda und der Steam Machine. Auch der Block mit den Videos der Woche ist wie immer einen Blick wert. Zum Schluss findet ihr dann auch noch unsere drei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Hype ohne Ende, ausgelassenes Kritiker-Lob, unfassbare Umsätze: Der Start von GTA VI (PS5, Xbox Series) war ein Ereignis, das weit über die Gaming-Welt hinaus für Aufsehen sorgte. Das gipfelte auch in den Nominationen für The Game Awards 2026.

Plant Nintendo ein Remake von The Legend of Zelda: Majora’s Mask? Die Meinungen von Insidern und anderen Propheten gehen hier weit auseinander. Kit Ellis und Krysta Yang sind sich jedenfalls sicher, dass es kommen wird. Gesichert ist hingegen, dass Nintendo bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) den Gruselfaktor etwas reduzieren musste, wegen der besseren Technik.

Der Hardware-Markt ist derzeit mehr als kompliziert. Das bekommt zunehmend auch Valve zu spüren, so ist bei der Steam Machine nun die Warteliste verschwunden. Zu unsicher sind die zukünftigen Preise und Verfügbarkeiten.

Damit kommen wir zu den Videos der Woche und beginnen nostalgisch. Denn im Januar erscheint die Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) unter dem Banner von Infogrames. Zu Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) sahen wir einen Story-Trailer mit leckerem Essen. Ebenfalls Einblicke in die Geschichte gewährte Stranger Than Heaven (PS5, Xbox Series, PC), konkret in Akt 2. Mit Indien sahen wir den letzten Schauplatz für Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Nach langer Wartezeit sahen wir einen weiteren Teaser zu Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, die Plattformen nannte man jedoch immer noch nicht. Gemütlich ist es ab sofort mit Sumikkogurashi: Welcome to Poka Poka Onsen (Switch 2).

Mit bekannter Musik sorgte das kommende Rayman Legends Retold (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) für Aufsehen. Kurz vor der Veröffentlichung von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (PS5, Switch, Switch 2, PC) gab es jede Menge neue Informationen von Level-5. Mit Pixelgrafik geht es in Goodbye Seoul (PC) in Richtung Weltuntergang. Noch im November könnt ihr die Miniaturwelten von Hakoniwa Electric (PC) erleuchten. Im Januar ist dann eure Kreativität mit dem RPG Maker U2U (PC) gefragt. Das deutsche Indie-Projekt How to Pet a Kaiju erscheint neben PCs auch für Game Boy Color.

Anfang Dezember dürft ihr in Book Nook (Switch, PC) kleine Welten basteln. Im Action-Roguelite Everrest (PC) müsst ihr mit dem Kissen kämpfen und das nicht nur, wenn der Wecker klingelt. Schon in wenigen Tagen gibt es Coral Island endlich auch auf Switch 2. Bei Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) geht es bald mit Version 3.4 weiter. Einen viralen Hit gelandet hat derweil Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Ein Musikvideo hat nämlich die Zusammenarbeit mit McDonald’s beworben.

Nun kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Leider eine Enttäuschung erlebten wir mit Where the Seeds Fall (PS5, Switch 2, PC) (zum Testbericht). Das Potenzial bleibt hier ungenutzt. Daneben haben wir uns auch zwei Switch-2-Portierungen angesehen. Diese besitzt bei Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (zum Testbericht) leider keine Upgrade-Option für Switch-Käufer. Ansonsten macht man mit dem Remaster definitiv nichts falsch. Dank der Switch-2-Version von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (zum Testbericht) gibt es das entschleunigte Action-RPG auch für unterwegs. Zwar gibt es grafische Abstriche, aber der Handheld-Modus macht eine sehr gute Figur.