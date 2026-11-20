Was würdet ihr tun, wenn der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Goodbye Seoul, ein atmosphärisches Puzzle-Abenteuer des südkoreanischen Indie-Studios JINO Games.

Publisher NEOWIZ hat jetzt den Veröffentlichungszeitraum bekannt gegeben: Goodbye Seoul erscheint Anfang 2027 für PCs via Steam. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer, der weitere Einblicke in die düstere Spielwelt gewährt.

Eine Stadt am Rande des Untergangs

Die Ausgangslage könnte kaum bedrückender sein: In nur sechs Monaten soll ein gewaltiger Asteroid auf der Erde einschlagen und die Menschheit auslöschen.

Die einst lebendige Metropole Seoul ist bereits zu einer weitgehend verlassenen Ruinenlandschaft geworden. Hoffnung scheint es kaum noch zu geben.

In dieser Welt schlüpft ihr in die Rolle der Schülerin Rion, die sich auf die Suche nach einem möglichen letzten Ausweg begibt. Gerüchten zufolge existiert ein geheimes Evakuierungsprogramm, das ausgewählte Menschen ins Weltall bringen soll.

Doch was steckt wirklich hinter diesem Projekt? Und könnte es tatsächlich die Rettung der Menschheit bedeuten?

Um Antworten zu finden, durchstreift Rion die zerstörten Straßen Seouls, entdeckt versteckte Hinweise und trifft auf andere Überlebende. Nicht alle davon sind ihr allerdings freundlich gesinnt.

Rätsel lösen statt kämpfen

Spielerisch verbindet Goodbye Seoul klassische Puzzle-Platformer-Elemente mit einer erzählerisch geprägten Geschichte.

Dabei solltet ihr eure Umgebung genau beobachten. Hindernisse lassen sich durch geschicktes Kombinieren und den Einsatz verschiedener Gegenstände überwinden. Auch gefährliche Begegnungen gilt es möglichst ohne direkte Konfrontation zu meistern.

Unterwegs trefft ihr auf verzweifelte Überlebende, aber auch auf unerwartete Verbündete. Gleichzeitig beschäftigt sich die Geschichte mit Fragen nach Hoffnung, Zweifeln und dem Sinn des Weiterlebens angesichts einer scheinbar unausweichlichen Katastrophe.

Optisch setzt das Spiel auf detaillierte Pixelgrafik, die das zerstörte Seoul trotz seiner bedrückenden Atmosphäre durchaus eindrucksvoll in Szene setzt. Das Material erinnert z. B. auch an Replaced aus diesem Jahr.

Ob Rion das Geheimnis des Evakuierungsprogramms rechtzeitig lüften kann, erfahren wir dann Anfang 2027.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: JINO Games, NEOWIZ, Goodbye Seoul