Bei Zenless Zone Zero steht das nächste große Update vor der Tür. HoYoverse hat Version 3.4 mit dem Titel „Was vom Tage endgültig blieb“ ausführlich vorgestellt. Und diesmal dürfte es für viele Fans besonders spannend werden.

Denn nicht nur steuert die aktuelle Geschichte auf ihren großen Höhepunkt zu, auch die bereits angekündigte Zusammenarbeit mit Honkai: Star Rail nimmt endlich konkrete Formen an.

Dazu kommen gleich mehrere heiß erwartete Charaktere, zahlreiche Events und jede Menge Belohnungen. Version 3.4 erscheint am 2. Dezember 2026. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen zusammen.

Die letzte Schlacht und drei Sunbringer auf einmal

Die Geschichte rund um Roscaelifer nähert sich ihrem entscheidenden Höhepunkt. Eine letzte Schlacht steht bevor, bei der es um nichts Geringeres als Überleben oder Zerstörung geht.

Dabei werden auch einige bislang offene Fragen aufgegriffen. So lernen wir endlich die bereits zuvor angedeutete „Erzählerin“ näher kennen. Außerdem spielt Carole Arna, die Lehrerin der beiden Proxys, eine Rolle in den kommenden Ereignissen.

Ein besonderes Highlight ist die Einführung von Dracaene, Lindverne und Eldreda, den drei Sunbringern. Sie bilden gemeinsam den ersten Drei-in-eins-Charakter des Spiels.

Die drei treten als S-Rang-Agentin und Voidhunter auf, gehören zur Spezialisierung Schmiedung und setzen auf Feuer beziehungsweise die besondere Schöpfungsflamme. Im Kampf arbeiten sie eng zusammen und kombinieren ihre Fähigkeiten, um Gegnern erheblichen Schaden zuzufügen.

Passend dazu bekommen sie mit Schlafwandelboo auch einen eigenen neuen Bangboo.

Honkai: Star Rail bringt Robin, Kafka und Pom-Pom

Die mit interessanteste Ankündigung der Version dürfte für viele Fans die Kollaboration mit Honkai: Star Rail sein. Nachdem diese bereits im vorherigen Update vorbereitet wurde, finden nun endlich bekannte Charaktere aus dem Schwester-Spiel ihren Weg nach New Eridu.

Allen voran Robin, die als S-Rang-Agentin mit der Spezialisierung Defensive und dem Attribut Äther erscheint. Sie konzentriert sich vor allem darauf, das eigene Team zu unterstützen und zu verstärken, kann aber auch selbst ordentlich Schaden verursachen.

Deutlich offensiver geht Kafka vor. Die ebenfalls auf S-Rang angesiedelte Agentin gehört zur Spezialisierung Anomalie und nutzt das Elektro-Attribut. Trotz ihrer gewohnt gelassenen Art hält sie sich im Kampf keineswegs zurück.

Auch Pom-Pom, der Schaffner des Astralexpresses, ist mit dabei. Er übernimmt im Kampf eine unterstützende Funktion, ähnlich wie die bekannten Bangboos.

Besonders erfreulich: Robin wird allen SpielerInnen kostenlos geschenkt. Ihr müsst euch nach der Aktualisierung auf Version 3.4 lediglich im Spiel anmelden, um sie zu erhalten. Passend dazu gibt es direkt die benötigten Materialien, um sie auf Stufe 40 aufsteigen zu lassen.

Die Aktionskanäle für die drei Sunbringer und Robin stehen bereits ab dem ersten Tag der neuen Version zur Verfügung und bleiben bis zu deren Ende aktiv.

Kafka folgt am 1. Januar 2027, also in der zweiten Hälfte von Version 3.4. Dann werden auch ihr zugehöriger W-Motor sowie die Wiederholung der S-Rang-Agentin Alice verfügbar sein. Sowohl Robin als auch die drei Sunbringer erhalten darüber hinaus neue Outfits.

Filmset, Rhythmusspiel und eine Teeparty

Natürlich bringt das Update auch eine ganze Reihe neuer Aktivitäten mit sich. Im Mittelpunkt steht dabei die Kollaborationsaktion „Verloren in einem theatralischen Traum“.

Statt wie gewohnt Höhlen zu erkunden, verschlägt es euch diesmal direkt an ein Filmset. Dort wechselt das Spiel in eine isometrische Perspektive und ihr kämpft euch gemeinsam mit Robin und Kafka durch verschiedene Herausforderungen. Auch Schleicheinlagen sollen eine Rolle spielen.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Figuren vom Yunkui-Gipfel, darunter Ju Fufu und Yixuan aus der zweiten Season. Wer die Kollaborationsaktion erfolgreich abschließt, darf sich übrigens über eine besondere Belohnung freuen: Pom-Pom lässt sich kostenlos freischalten.

Musikalisch wird es bei einem neuen Rhythmusspiel-Event, das verschiedene Songs von Robin in den Mittelpunkt stellt. Auch das beliebte Foto-Event kehrt zurück. Dabei müsst ihr wieder im richtigen Moment den Auslöser betätigen und passende Filter verwenden, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen.

Etwas gemütlicher geht es bei einer Teeparty mit den drei Sunbringern zu. Hier besteht eure Aufgabe darin, die richtigen Snacks und Getränke für die Gäste auszuwählen.

Daneben erwarten euch die üblichen Kampfherausforderungen, tägliche Anmeldeaktionen und weitere Möglichkeiten, Polychrome und andere Gegenstände zu verdienen. Auch bestehende Spielmodi werden erweitert. So erhält beispielsweise „Enigma des Irrgartens“ ein Update mit einer zusätzlichen Karte.

Kostenlose Polychrome, Verstärkungen und Verbesserungen

Zum Abschluss der Präsentation hatte HoYoverse noch einige weitere Ankündigungen parat. Ab dem 1. Januar 2027 startet eine zusätzliche Aktion, bei der ihr durchs Einloggen insgesamt 1.600 Polychrome erhalten könnt.

Außerdem werden Materialien verteilt, mit denen sich Pyrois verstärken lässt. Auch zwei bereits bekannte Agentinnen dürfen sich über Verbesserungen freuen: Vivian und Ju Fufu werden mit Version 3.4 verstärkt.

Wer sich schon vor dem Start der neuen Version anmeldet, kann sich darüber hinaus weitere Belohnungen sichern. Natürlich hat HoYoverse auch an verschiedenen Quality-of-Life-Anpassungen gearbeitet, die den Spielalltag angenehmer gestalten sollen. Und wie bei nahezu jedem großen Update gibt es wieder einen neuen Einlösecode für zusätzliche Polychrome: „SUNCHASER“

Damit steht den Proxys ein ziemlich umfangreiches Update bevor. Vor allem die Kombination aus dem Höhepunkt der aktuellen Geschichte, den drei Sunbringern und der lang erwarteten Honkai: Star Rail-Kollaboration dürfte viele Fans freuen. Worauf freut ihr euch bei Version 3.4 am meisten? Auf die drei Sunbringer, die Fortsetzung der Geschichte oder doch auf Robin und Kafka?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo