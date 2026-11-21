Manchmal sind es die kleinen Dinge, die besonders viel Freude bereiten. Das gilt offenbar auch für Hakoniwa Electric, ein charmantes Puzzle-Abenteuer, bei dem ihr kleine Miniaturwelten erkundet und mit etwas Geschick wieder zum Leuchten bringt.

Bereits im Februar hatten wir uns das gemütliche Indie-Spiel des Entwicklers Anettai näher angeschaut. Jetzt steht endlich das Veröffentlichungsdatum fest: Am 30. November 2026 erscheint Hakoniwa Electric für PCs via Steam.

Ein Jahr voller kleiner Probleme

Im Mittelpunkt steht die junge Akari, die gemeinsam mit ihrem Roboterfreund Lamp den Elektroladen ihres Großvaters übernimmt. Der gönnt sich währenddessen einen ausgedehnten Urlaub in den Tropen.

Doch natürlich gibt es in der kleinen Stadt immer etwas zu tun. Die BewohnerInnen haben regelmäßig Probleme mit ihrer Elektrik und Akari soll ihnen helfen.

Dafür erkundet ihr zwölf liebevoll gestaltete, isometrische Miniaturwelten, die euch durch die verschiedenen Jahreszeiten führen. In jeder Umgebung versteckt sich ein kleines Rätsel, bei dem ihr elektrische Leitungen richtig miteinander verbinden müsst.

Dazu dreht ihr einzelne Schaltungselemente, bis der Strom wieder fließen kann. Ist das geschafft, erwacht die jeweilige Miniaturwelt zum Leben und beginnt zu leuchten.

Ganz ohne Zeitdruck

Hakoniwa Electric verzichtet vollständig auf Zeitlimits, komplizierte Berechnungen oder harte Strafen. Stattdessen könnt ihr die kleinen Umgebungen in eurem eigenen Tempo erkunden und euch an den zahlreichen Details erfreuen.

Mit jedem abgeschlossenen Abschnitt erweitert sich außerdem Akaris monatliches Tagebuch. Darin erfahrt ihr mehr über ihre Erlebnisse, Begegnungen und das Leben in der kleinen Stadt.

Zum Start unterstützt das Spiel Englisch, Japanisch, Koreanisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch. Eine deutsche Lokalisierung ist bislang nicht angekündigt.

Wer nach einem entspannten Puzzle-Spiel für die dunklen Winterabende sucht, sollte sich Hakoniwa Electric jedenfalls vormerken. Eine Demo bei Steam gibt es außerdem auch schon.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hakoniwa Electric, Anettai