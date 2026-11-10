Vor wenigen Tagen berichteten wir über die Kollaboration von Genshin Impact und McDonald’s Japan, die am 18. November mit dem Teriyaki McBurger und den Double Teriyaki McBurger inklusive exklusiver Belohnungen in der japanischen McDonald’s-App startete.

McDonald’s Japan hat mit einem Twitter-Post „本日も、始まりました“ (etwa: „Heute hat es wieder begonnen“) den Start der ersten Genshin-Impact-Kollaboration gefeiert – und mit dem begleitenden Werbevideo offenbar einen Nerv getroffen, denn in den ersten 48 Stunden generierte der Post bereits über 10 Millionen Aufrufe.

Die im Chibi-Stil gezeichneten und von ihren original-VAs gesungenen Escoffier und Varesa orientieren sich dabei an dem bekannten Vocaloid-Song „Eine völlig durchgeknallte Kochshow / Kasane Teto & Hatsune Miku“, in dem äußerst simple, oft in der Mikrowelle zubereitbare Gerichte präsentiert werden.

Und so ergeht es auch dem Teriyaki-McBurger in der Genshin-Impact-Kollaboration: Mayo aufs Burger-Bun, Salatblatt drauf, Patty marinieren, einwickeln, fertig. Statt einem Burger landet aber ein Windgleiter auf dem Präsentierteller – diesen könnt ihr in Genshin Impact erhalten, wenn ihr die Punkte für das Teriyaki-McBurger-Menü in der App gegen die Belohnungen in Genshin Impact einlöst.

Neu dazu kamen gestern Hintergrundbilder für das Smartphone. Besonders spannend ist diese neue Zusammenarbeit jedoch vor dem Hintergrund, dass mit Petit Planet und Honkai: Nexus Anima zwei familienfreundliche Spiele von HoYoverse anstehen, welche perfekt zu McDonald’s passen würden. Mal sehen, wie es mit Hoyoverse und McDonald’s weitergeht.

Das Video bei Youtube:

Bildmaterial: McDonald’s Japan