Zweieinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass das legendäre Gürteltier-Logo sein Comeback feierte. Atari hatte den unvergessenen Publisher wiederbelebt, der in den 90ern viele von euch begleitet haben dürfte. Seitdem konzentrierte sich Infogrames vor allem auf Indie-Publishing.

Im „Einklang mit der Philosophie von Atari“ soll Infogrames auch die Bewahrung von Videospielen als zentralen Bestandteil „seiner Mission“ vorantreiben. In diese Kategorie fällt wohl die neueste Ankündigung von Infogrames. Am 13. Januar 2027 will man die Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection für Konsolen und PCs veröffentlichen.

Infogrames war auch in den 90ern Herausgeber einiger Lucky-Luke-Spiele. „Entwickelt von Graphite Lab mit Unterstützung von Implicit Conversions, bringt The Lonesome Cowboy Collection erstmals sieben Lucky-Luke-Titel aus der 8-, 16- und 32-Bit-Ära auf alle modernen Plattformen“, heißt es. Diese Plattformen sind Nintendo Switch 2 und Switch, Xbox Series und Xbox One, PC-Steam und PS5 sowie PS4.

Die Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection enthält Lucky Luke (Game Boy Color, 1996), Lucky Luke (SNES, 1997), Lucky Luke: On the Daltons Trail (PlayStation, 1998), Lucky Luke: Desperado Train (Game Boy Color, 2000), Lucky Luke: Western Fever (PlayStation, 2001) und Lucky Luke: Wanted! (Game Boy Advance, 2001).

„Jedes Spiel verfügt über Verbesserungen, die den Spielkomfort erhöhen, darunter eine verbesserte Grafik, Speicherstände, Erfolge, visuelle Filter, anpassbare Bildschirmrahmen und neu belegbare Steuerelemente“, so Infogrames. Als Bonus gibt es mit „Frontier Experience“ ein interaktives First-Person-Museum mit Schießstand.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection, Atari, Infogrames, Graphite Lab