Nintendo hat ein neues Musiklevel für das bevorstehende Remake Rayman Legends Retold vorgestellt. Anders als im „Castle-Rock“-Level fehlen in diesem Abschnitt zwar Explosionen, aber der verwendete Song ist explosiv: Es handelt sich um „Dynamite“ von der südkoreanischen Boygroup Bangtan Boys, kurz BTS.

Die Musiklevel von Rayman Legends waren in der Vergangenheit überwiegend rocklastig. Dazu gehörten „Black Betty“ von Ram Jam und „Eye of the Tiger“ von Survivor. In der Neuauflage kommen unter anderem eine Neuinterpretation des Los-del-Río-Hits „Macarena“, „U Can’t Touch This“ von MC Hammer und jetzt auch „Dynamite“, ein Cover des BTS-Songs, hinzu.

Damit ist es voraussichtlich der aktuellste Song im Spiel, denn „Dynamite“ von BTS wurde im Jahr 2020 veröffentlicht und war der erste englischsprachige Song der Gruppe, der auch im Westen äußerst erfolgreich war.

Selbst wer mit K-Pop nichts anfangen kann, kennt „Dynamite“ von BTS höchstwahrscheinlich aus dem Radio – und falls nicht, dann spätestens aus der Halbzeitshow des WM-Finals der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Rayman Legends Retold erscheint am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S PC. Zusätzlich wird das Spiel über die Cloud-Dienste GeForce Now und Blacknut angeboten. Bei Amazon* könnt ihr die Launch Edition vorbestellen!

Dynamite:

Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft