Mit Spannung wurde erwartet, welche Karte die letzte noch offene für das neue Crazy Taxi: World Tour sein würde. SEGA hatte die bisherigen Orte vor allem bei Gaming-Events vorgestellt.

In Deutschland (zur Gamescom) gab es Würstchen, Burgen und die Autobahn, in Japan (pünktlich zur Tokyo Games Show) die Shibuya-Kreuzung, den Tokyo Tower, den Mount Fuji und bei der Brasil Game Show schließlich die Küsten und die eindrucksvolle Naturkulisse Brasiliens.

Nach der US-Westküste stellte SEGA mit Indien jetzt die letzte Karte vor. „Auf der Indien-Karte können die Spieler durch herzliche, einladende Städte, uralte Tempel und reichhaltige Kultur rasen. Auf der Indien-Karte gibt es drei verschiedene Zonen: die Stadt, das Land und die Industriegebiete“, heißt es.

Crazy Taxi: World Tour soll 2027 für Xbox Series, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen und ist ein „Xbox Play Anywhere“-Titel. Es kann jetzt auf Xbox Series, Xbox auf PC, Steam und PlayStation 5 auf die Wunschliste gesetzt werden.

Unsere ersten Eindrücke des Spiels – damals noch auf der Deutschland-Karte – könnt ihr euch hier ansehen. „Die klassische Arcade-Formel funktioniert nach wie vor, wird aber leicht angepasst, um Neulinge nicht abzuschrecken“, so unser vorläufiges Urteil.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA