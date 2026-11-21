Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden. Schon am 10. Dezember 2026 erscheint mit Professor Layton und die neue Welt des Dampfes endlich das nächste große Rätselabenteuer der beliebten Reihe. Der Titel wird für PlayStation 5, PCs, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Die digitalen Vorbestellungen sind inzwischen auf allen Plattformen gestartet. Wer allerdings lieber eine physische Version im Regal stehen haben möchte, schaut zumindest bei uns im Westen vorerst in die Röhre. Immerhin lassen sich die japanischen Fassungen für Switch und Switch 2 unter anderem bei Throwback Games* importieren beziehungsweise vorbestellen.

Technisch sollen sich die beiden Nintendo-Versionen nicht unterscheiden. Ein Upgrade von der Nintendo Switch-Version auf die Switch-2-Version ist deshalb nicht möglich. Erst vor Kurzem haben wir uns noch die verschiedenen Voice-Casts des Spiels angesehen.

Passend zum bevorstehenden Verkaufsstart hat Level-5 außerdem die offizielle Website aktualisiert und zahlreiche neue Details zur Geschichte, den Rätseln und den Minispielen veröffentlicht.

Ein Wiedersehen mit Luke – und viele Geheimnisse

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die verlorene Zukunft. Dieses Mal verschlägt es den berühmten Professor nach Amerika, wo die Wildwest-Ära gerade zu Ende gegangen ist und der technische Fortschritt immer schneller voranschreitet.

Ein Brief seines ehemaligen Schülers Luke führt Layton in die Stadt Steam Bison. Dank der Dampfmaschine hat sich der Ort zu einem Zentrum für Erfindungen entwickelt. Doch hinter der fortschrittlichen Fassade gehen seltsame Dinge vor sich.

Ein mysteriöser Phantomschütze soll die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns entführt haben. Gleichzeitig treibt eine Zombie-Bande ihr Unwesen. Grund genug für Layton und Luke, sich erneut zusammenzutun und den Geheimnissen der Stadt auf den Grund zu gehen.

Übrigens: Da die bisherigen sechs Hauptteile der Reihe nicht in chronologischer Reihenfolge erschienen sind, bietet die offizielle Website inzwischen auch eine Übersicht über die zeitliche Einordnung der Abenteuer.

Mehr Rätsel als je zuvor – und jeden Tag ein neues

Natürlich stehen auch im neuen Abenteuer wieder die Rätsel im Mittelpunkt. Bei der Erkundung von Steam Bison warten überall kleine Denksportaufgaben, die teilweise sogar notwendig sind, um die Geschichte voranzutreiben.

Wer beispielsweise den Erfinder Eggmuffin besuchen möchte, muss zunächst ein Rätsel lösen, um überhaupt den Eingang zu dessen Zimmer zu finden.

Laut Level-5 erwarten uns mehr Rätsel als in jedem bisherigen Layton-Spiel. Einige davon haben sogar direkte Auswirkungen auf die Stadt: Durch das Lösen bestimmter Aufgaben könnt ihr Einrichtungen verbessern und so zur Entwicklung von Steam Bison beitragen.

Damit auch nach dem Abschluss der Geschichte nicht Schluss ist, gibt es außerdem den Modus „Rätsel des Tages“. Ab dem Veröffentlichungstag soll über ein ganzes Jahr hinweg täglich eine neue Aufgabe erscheinen.

Drei neue Minispiele vorgestellt

Abseits der eigentlichen Geschichte warten wieder verschiedene Minispiele. Drei davon hat Level-5 jetzt näher vorgestellt. Bei Sir Steeps‘ Kaffeestand müsst ihr den Gesprächen der Gäste aufmerksam zuhören, um herauszufinden, welche Getränke sie bestellen möchten. Wer alles richtig zubereitet, erfährt möglicherweise auch den neuesten Klatsch und Tratsch aus Steam Bison.

In Falcon und das geheimnisvolle Ei verwandelt ihr gewöhnliche Gegenstände mithilfe einer besonderen Maschine in wertvolle Schätze. Dafür stehen euch die drei Funktionen Umkehr, Evolution und Fusion zur Verfügung.

Etwas technischer wird es bei Los, Robo-Ente, los!. Hier steuert ihr einen kleinen Entenroboter durch eine Fabrik. Das Problem: Sobald er sich in Bewegung setzt, hält er nicht mehr an. Ihr müsst ihm also im Voraus die richtigen Befehle geben, damit er sämtliche Hindernisse überwindet.

Damit dürfte das neue Abenteuer wieder einiges für Rätselbegeisterte zu bieten haben. Nach der langen Wartezeit bleibt jetzt nur noch die Frage, ob Professor Layton und die neue Welt des Dampfes an die beliebtesten Teile der Reihe anknüpfen kann.

Der neue Switch-Trailer:

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5