Zuletzt hatte das neue Atelier Karia mit einem ganz besonderen Feature für Schlagzeilen gesorgt. Je nachdem, wie viel Karia zwischendurch nascht, verändert sich ihre Körperform. Die aktuellen Neuigkeiten sind etwas weniger aufregend.

Koei Tecmo und Gust haben nämlich einen neuen Story-Trailer veröffentlicht – ganz klassisch. Das Video zeigt Karias Reise in die „riesige, mysteriöse Unterwelt und die Herausforderungen“, welche sie dort erwarten.

Fans begleiten „Karia, eine unter Gedächtnisverlust leidende Alchemistin, und ihr Team bei der Erkundung von Noctrem, der Unterwelt des Kontinents Aladiss. Während sie den Mana-Schwund untersuchen, werden sie von Ernest angeführt, einem hart arbeitenden Automat und dem Beschützer eines unterirdischen Ateliers.“

Na ja, und dann geht’s doch wieder um’s Essen. Fans können nämlich das „das Band innerhalb der reisenden Gruppe von Karia stärken, indem sie gemeinsam köstliche Gruppenmahlzeiten verspeisen.“

Spezialeffekte durch Essen

Und weiter: „So erhalten sie beispielsweise einen Freundschaftsbonus, wenn sie das Lieblingsgericht eines Mitglieds teilen, und bestimmte Gerichte gewähren Spezialeffekte wie Werte- oder Qualtitätsstärkungen beim Sammeln von Materialien.“

Aber nicht nur das. Wer die Protagonistin regelmäßig mit kleinen Leckereien versorgt, kann entsprechende Veränderungen an ihrem Aussehen beobachten. Allerdings bleibt das Feature vollständig optional. Wer keine Veränderungen möchte, kann die Funktion einfach in den Einstellungen deaktivieren. Dann darf Karia so viel naschen, wie sie möchte, ohne dass sich ihre Figur verändert.

Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint am 25. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam. Das Spiel wird japanische Stimmen mit Texten auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch enthalten. Auch eine physische Edition für PS5* wird es geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust