Yakuza-Studio führt uns mit neuem Trailer zu Stranger Than Heaven nach Kure ins Jahr 1929

Seit Monaten drückt SEGA mit Stranger Than Heaven auf’s PR-Gaspedal. Es lohnt sich: Stranger Than Heaven steht plattformübergreifend auf über einer Million Wunschlisten und ist damit der Titel von RGG Studio mit den meisten Wishlist-Einträgen aller Zeiten.

Kein Grund also, nachzulassen. Ein neuer Trailer zum Action-Adventure gewährt uns jetzt einen weiteren Einblick in das Leben des Protagonisten Makoto Daito. Der Trailer trägt den Titel „Akt 2: Kure“ – es ist der zweite Story-Trailer. Das erste Video findet ihr hier.

Diesmal geht es ins Jahr 1929 nach Kure. Insgesamt fünf Epochen gibt es, die euch dann für sich genommen auch noch in neue Städte führen. Einen Blick auf die weiteren Epochen gab es natürlich auch schon.

„Im Trailer erhält Daito von Genzo Iwaki einen zeremoniellen Sake-Becher und wagt sich tiefer in die Welt der Yakuza vor, um in den Reihen seiner Organisation aufzusteigen. Daito ist bereit, für das Wohl der Organisation alles zu tun, und beschreitet weiterhin unerschrocken den Weg der Yakuza.“

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio