Manchmal braucht es weder große Abenteuer noch komplizierte Spielmechaniken, um ein paar entspannte Stunden zu verbringen. Genau darauf setzt Book Nook, ein neues Cozy-Spiel, das euch in die Welt der Miniatur-Dioramen entführt.

Publisher WINGS und Entwickler Malapata Studio haben jetzt den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Am 1. Dezember 2026 erscheint Book Nook für PCs via Steam. Eine Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Basteln ohne Chaos auf dem Schreibtisch

Das Konzept dürfte besonders diejenigen ansprechen, die sich schon einmal mit sogenannten Book Nooks beschäftigt haben. Dabei handelt es sich um kleine, aufwendig gestaltete Miniaturwelten, die zwischen Büchern im Regal platziert werden.

In Book Nook könnt ihr solche Dioramen ganz gemütlich selbst zusammensetzen. Stück für Stück platziert ihr Möbel, Bücher, Pflanzen und zahlreiche kleine Dekorationen, bis eine vollständige Szene entsteht.

Das Ganze funktioniert ähnlich wie ein dreidimensionales Puzzle. Jedes Element findet seinen vorgesehenen Platz und lässt die Miniaturwelt langsam wachsen.

Zeitlimits oder sonstigen Leistungsdruck gibt es dabei nicht. Stattdessen soll das ruhige Zusammenbauen im Mittelpunkt stehen. Und das Beste: Anders als bei echten Bastelsets müsst ihr anschließend keine winzigen Einzelteile vom Schreibtisch aufsammeln.

Neben dem eigentlichen Basteln erzählt das Spiel außerdem eine kleine Geschichte über gemeinsame Erinnerungen und darüber, was es bedeutet, ein Leben miteinander aufzubauen.

Wer also nach einem kurzen, gemütlichen Spiel für die kalten Wintertage sucht, könnte hier fündig werden. Ein neuer Trailer gibt bereits einen Eindruck von den liebevoll gestalteten Miniaturwelten.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Malapata Studio, WINGS