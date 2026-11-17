Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Marvelous das neue Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation angekündigt hat. Das Spiel entsteht seitdem bei Edelweiss, dem Team hinter dem erfolgreichen Sakuna: Of Rice and Ruin. Jetzt erlebt das Spin-off sein Comeback.

Ein neuer Trailer gewährt einen tieferen Einblick in die Geschichte des Spiels und konzentriert sich dabei vor allem auf Prinzessin Kokorowa, ihre Vergangenheit und die Herausforderungen, die sie bewältigen muss. Außerdem stellt er eine bunte Mischung aus neuen Charakteren sowie einige bekannte Gesichter aus der Serie vor.

In Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation steht nämlich nicht Sakuna selbst im Mittelpunkt, sondern ihre enge Freundin, Prinzessin Kokorowa. Kokorowa ist eine hochrangige Göttin, die über Räder und Erfindungen in ihrem himmlischen Zuhause wacht.

Das Spin-off soll eine völlig neue Geschichte erzählen, die sich um die brillante Göttin und ihre Abenteuer dreht. Zu den Plattformen oder gar zu einem Termin für die Veröffentlichung wird man heute noch nicht konkreter.

Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam und wurde von XSEED und Marvelous im Westen veröffentlicht. Es hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Anschließend gab es eine Anime-Adaption, die in diesem Jahr auch im Westen an den Start ging.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, Marvelous, XSEED Games, Edelweiss