Was haben Hades, EarthBound und Super Mario RPG gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht besonders viel. Doch genau diese drei Spiele nennt Solo-Entwickler YesNinja Games als Inspiration für sein neues Action-Roguelite Everrest.

Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches Abenteuer, in dem ein kleiner Junge in seinen eigenen Träumen gefangen ist. Sein einziges Hilfsmittel auf der Suche nach einem Ausweg? Ein Kissen. Das Spiel soll zu einem nicht näher genannten Zeitraum auf dem PC via Steam erscheinen.

Wenn das Kissen zur Waffe wird

Die Geschichte beginnt eigentlich ganz harmlos: Ein Junge schläft ein. Doch sein Traum erwacht zum Leben und weigert sich, ihn wieder gehen zu lassen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich durch die Traumwelt zu kämpfen und sich seinen Ängsten zu stellen.

Dabei erweist sich das Kissen als erstaunlich vielseitige Waffe. Ihr könnt Angriffe zu Kombos verbinden, es auf Gegner werfen, aus der Luft auf den Boden schmettern und gegnerische Attacken im richtigen Moment parieren. Auch Ausweichmanöver gehören zum Repertoire.

Die Gegner, sogenannte Trugbilder, haben dabei ganz unterschiedliche Angriffsmuster. Manche Pilze schwingen schwere Blätter, Irrlichter attackieren aus der Ferne und dornige Kreaturen lassen Stacheln aus dem Boden schießen.

Wie es sich für ein Roguelite gehört, verändert sich das Abenteuer bei jedem Durchlauf. Eine wichtige Rolle spielen dabei Wünsche, die aus herabfallenden Sternen entstehen.

Diese verleihen euch neue Fähigkeiten, etwa kreisende Kissen, zielsuchende Würfe oder Bomben, die an Gegnern haften bleiben und Blitze herabrufen. Verschiedene Wünsche lassen sich miteinander kombinieren und ermöglichen so immer neue Kampfstile.

Klassische Pixelgrafik mit echter 3D-Technik

Besonders interessant ist allerdings die technische Umsetzung. Denn obwohl das Spiel vollständig nach klassischer 2D-Pixelgrafik aussieht, verbirgt sich darunter eine echte dreidimensionale Spielwelt.

Dafür hat YesNinja Games auf Basis von Godot ein eigenes C++-Framework entwickelt. Dieses verleiht den flachen Sprites Höhe, physikalische Eigenschaften und tatsächliche räumliche Tiefe.

Dadurch können Charaktere springen, fallen, klettern und Gegenstände werfen, ohne dass der klassische Pixel-Look verloren geht. Laut Entwickler wurde über anderthalb Jahre daran gearbeitet, diese Technik möglichst flüssig umzusetzen.

Auch die Traumwelt selbst soll einiges zu bieten haben. Ihr erkundet etwa den nebligen Wald Whisperwood, die goldenen Landschaften von Amberfall oder die verfallenen Burgen von Wanehold. Die Wege verändern sich bei jedem Durchlauf und laden dazu ein, versteckte Geheimnisse zu entdecken. Ihr findet Everrest hier bei Steam!

Der Trailer:

Bildmaterial: YesNinja Games, Everrest